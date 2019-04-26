Cem Yılmaz Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Oylamada birinci çıkınca açıklama yaptı

41 yaşında Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, tüm dünyada gündem olmayı başardı. Onu gündemde tutan ise ülkenin en ünlü komedyenlerinden biri olmasıydı. Siyasete atıldığı son dönemlerde kısa süre içinde büyük bir halk desteğini arkasına alarak seçimlerden birinci çıkan Zelenskiy'nin ardından "Türkiye'de böyle bir şey olsaydı ne olurdu?" sorusu akıllara geldi.

Zelenskiy'nin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, senarist, yazar ve yönetmen Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden bir anket yaptı. Müjde, "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunu sordu.

Oyların %70'nin alan Cem Yılmaz birinci çıktığı ankete yorum yaptı. Ünlü komedyen, "Komedinin selameti için, seçimlere girmeyi düşünmüyorum :)" şeklinde esprili bir yanıt verdi.



