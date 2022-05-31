Cem Yılmaz'dan Bebek sahili göndermesi! O şarkıyı paylaştı

İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almıştı. Ortaköy'de çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü. Skandal görüntülerin ardından 3 kişi de gözaltına alındı.

CEM YILMAZ'DAN 'ŞARKILI' GÖNDERME

Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yaşananların ardından bir 'Bebek sahili' görseli paylaşan komedyen, İzel'in 'Bebek' şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.



