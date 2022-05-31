MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'dan Bebek sahili göndermesi! O şarkıyı paylaştı

Cem Yılmaz'dan Bebek sahili göndermesi! O şarkıyı paylaştı

31.05.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semti sahilinde çekilen görüntüleri konuşmaya devam ediyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'dan Bebek sahili göndermesi! O şarkıyı paylaştı

İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da art arda dolaşıma giren görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almıştı. Ortaköy'de çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü. Skandal görüntülerin ardından 3 kişi de gözaltına alındı.

CEM YILMAZ'DAN 'ŞARKILI' GÖNDERME

Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yaşananların ardından bir 'Bebek sahili' görseli paylaşan komedyen, İzel'in 'Bebek' şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.

cem1

SON DAKİKA: Bebek sahilindeki ahlak dışı görüntüler şok etmişti! Gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı suçu...SON DAKİKA: Bebek sahilindeki ahlak dışı görüntüler şok etmişti! Gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı suçu...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındıJahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
Deri taytlı paylaşım! Gelen yorum dikkat çektiDeri taytlı paylaşım! Gelen yorum dikkat çekti
Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendiProgramı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...

Ekmek fiyatları için flaş gelişme: Yarından itibaren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler'e: Şöhret Arda...

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

İlginizi Çekebilir

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Ölüm döşeğindeki babasını dinleyip evinin hanımı oldu!

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.