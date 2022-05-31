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SON DAKİKA: Bebek sahilindeki ahlak dışı görüntüler şok etmişti! Gözaltına alındılar; uyuşturucu ve çocuk istismarı suçu...

31.05.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bebek sahilde yaşanan uygunsuz olay sosyal medyada infial yarattı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin daha önce çocuk istismarından suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika! İstanbul'un Bebek semtinin sahilinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada büyük ses getirmişti. Sahilde halka açık alanda uygunsuz şekilde görüntülenen 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Gözaltına alınan iki kişinin de sabıkalarının kabarık olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı!

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SON DAKİKA: BEBEK SAHİLİNDEKİ OLAY ŞOK ETTİ! SABIKALARI KABARIK...

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

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ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

(DHA)

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