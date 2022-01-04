Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerini ti'ye aldı: Cem bitmiş

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' 31 Aralık 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başladı. Ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlanan gösteri, sosyal medyayı ikiye böldü.

Yılmaz'ın bazı hayranları gösteriye övgüler yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirdi.

"CEM BİTMİŞ"

Cem Yılmaz, Twitter hesabından Netflix’in "Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım" listesinin görselini paylaşarak son gösterisine gelen eleştirilere esprili bir yanıt verdi.



Yılmaz, "Top 10 in Turkey!! 3-Witcher bozdu 2-Look Up yaramaz 1-Cem Bitmiş" yazdı.



