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  4. Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerini ti'ye aldı: Cem bitmiş

Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerini ti'ye aldı: Cem bitmiş

04.01.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yılbaşı akşamı Netflix’te yayınlanan 'Diamond Elite Platinum Plus' isimli gösterisine gelen eleştirileri ti'yealdı. Netflix'in Witcher ve Don't Look Up gibi en çok izlenen yapımlarını paylaşan Cem Yılmaz "Cem bitmiş" dedi.

Cem Yılmaz’dan Diamond Elite Platinum Plus eleştirilerini ti'ye aldı: Cem bitmiş

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' 31 Aralık 2021'de Netflix'te yayınlanmaya başladı. Ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlanan gösteri, sosyal medyayı ikiye böldü.

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Yılmaz'ın bazı hayranları gösteriye övgüler yağdırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise gösteriyi ve esprileri beğenmediğini dile getirdi.

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"CEM BİTMİŞ"

Cem Yılmaz, Twitter hesabından Netflix’in "Türkiye’de en çok izlenen 10 yapım" listesinin görselini paylaşarak son gösterisine gelen eleştirilere esprili bir yanıt verdi.
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Yılmaz, "Top 10 in Turkey!! 3-Witcher bozdu 2-Look Up yaramaz 1-Cem Bitmiş" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Cem Yılmaz
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