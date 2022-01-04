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Tarkan'dan Cem Yılmaz paylaşımı! "Ne iyi geldin"

04.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi birçok kişinin eğlencesi Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ı izlemekti. Ünlü komedyenin Netflix'te yayınlanan gösterisi sosyal medyaya damga vururken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da Cem Yılmaz'a ilişkin bir paylaşım geldi.

Tarkan'dan Cem Yılmaz paylaşımı! "Ne iyi geldin"

Yılbaşı gecesi birçok kişinin eğlencesi Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus oldu. Ünlü komedyenin Netflix'te yayınlanan gösterisi sosyal medyaya damga vururken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da Cem Yılmaz'a ilişkin bir paylaşım geldi.

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Başından beri kapalı gişede olan stand-up, ünlü komedyenin Netflix ile yaptığı anlaşmayla 190 ülkede yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde Netflix’in sevilen dizisi The Witcher temalı özel bir tanıtım videosu hazırlanan Diamond Elite Platinum Plus, Netflix izleyicileriyle buluştu.

Cem Yılmaz, Netflix'te en çok izlenenlerde zirveye otururken, Megastar Tarkan'dan da bir Cem Yılmaz paylaşımı geldi.

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Instagram hikayeler bölümünden bir paylaşım yapan Tarkan, ünlü komedyene "Ne iyi geldin yine Cem. İyi ki varsın sen. Love you" diyerek seslendi.


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Cem Yılmaz
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