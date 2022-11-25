Cem Yılmaz'dan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım anısı! "Yerim yoktu..."

Hem paylaşımları hem özel hayatıyla öne çıkan Cem Yılmaz Aziz Yıldırım anısıyla dikkat çekti.

Bir dönem Fenerbahçe maçlarına gidemediğini belirten Yılmaz, Aziz Yıldırım'ın kendisine "Sen ne yapıyorsun, maçlarda göremiyorum seni" dediğini belirtti. Yılmaz, bilet alamadığını söylemesi üzerine Yıldırım'ın kendisine bilet ayarladığını belirtti.

Yılmaz konuşmasında, "Bilet geldi, bir baktım kale arkası. Büyük bir mutlulukla gittim, acayip bir coşku var. Baktım golü ben yiyeceğim maratona geçtim" diyerek herkesi güldürdü.

Yılmaz’ın o anısı binlerce kişi tarafından izlendi.

