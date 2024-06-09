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  4. Cem Yılmaz gösterisinde açıkladı! "Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor"

Cem Yılmaz gösterisinde açıkladı! "Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor"

09.06.2024 08:08
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Gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz son dönemde bazı sağlık sorunları yaşıyor. Son olarak gösterisinde buna değinen Yılmaz gözünün %50 görmediğini açıkladı.

Cem Yılmaz gösterisinde açıkladı! "Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz hem özel hayatı hem başarılı projeleri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Yılmaz gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıkladı.

Ciddi bir sağlık probleminden dolayı geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini aktaran Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını açıkladı.

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"ZEKİ MÜREN NASIL KALBİNİ VERDİ..."

Cem Yılmaz, gözünün görmediğini belirterek, doktora gittiğini ve doktorun sağ gözünde çok enteresan bir hastalık olduğunu kendisine söylediğini ifade etti. Yılmaz, konuşmasının devamında, “Retina ayrılmış yerinden arkada. Bu gözüm yüzde elli görmüyor benim" diye konuştu.

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Sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında şaka yapmayı ihmal etmeyen Cem Yılmaz, "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi. (EkolMagazin)


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Cem Yılmaz
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