Aziz Yıldırım-Ali Koç karşı karşıya geldi, moderatör Ahmet Selim Kul sosyal medyanın diline düştü! "Sen burada mıydın?"

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te katıldığı program sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında. Gerek ikili arasındaki atışmalar gerekse konuşulan konulan gündemden düşmezken her şeyin önüne geçen bir isim daha oldu. O da moderatörlük yapan Ahmet Selim Kul...

Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünü çok beğenenler de oldu, kendisine tepki gösterenler de.

"SES SUS ARAYA GİRME"

Ahmet Selim Kul bir ara müdahale etmek isterken Aziz Yıldırım’ın “sen sus araya girme” demesi, "Sayın başkanlar ufak bi ara verelim" dedikten sonra Ali Koç'un "Sen burada mıydın?" tepkisi ve program biterken kapanış konuşması yapmasına izin verilmeden yayının kesilmesi gecenin konuşulan konuları arasındaydı.

Hal böyle olunca sosyal medyanın diline düştü moderatör... İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları...



