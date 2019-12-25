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  4. Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi

Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

Komedyen Cem Yılmaz, Instagram hesabından 'Sevenlerime duyuru' notuyla paylaştığı mesajında sağlık sorunu nedeniyle bugünkü gösterisinin iptal olduğunu açıkladı.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı.. Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

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