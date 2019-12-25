Cem Yılmaz hastanelik oldu, gösterisi iptal edildi

Cem Y\u0131lmaz hastane odas\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 videoya "Sevenlerime duyuru ;) G\u00f6z var g\u00f6z var ! Bostanc\u0131 G\u00f6steri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kayd\u0131r\u0131ld\u0131.. Affedin sizi zahmete soktu\u011fum i\u00e7in" notunu ekledi.\n\nPARTNER \u00dc\u00e7l\u00fc ili\u015fkileri olay yaratt\u0131: 'Ailem bilse reddeder!'19 ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck sevgilisiyle a\u015fk pozuK\u00fcf\u00fcr eden takip\u00e7isini if\u015fa etti
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