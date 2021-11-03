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Cem Yılmaz ile Enver Aysever Twitter'da birbirine girdi! "Şu yazdığını 12 yaşındaki çocuk tenezzül edip yazmaz"

03.11.2021 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Türkiye'nin ilk talk-show'cu ve stand-up'çılarından Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuk oldu. Gazeteci Enver Aysever, Yılmaz'ın programla ilgili paylaşımını alıntılayarak "Liboş Rüstem ağabeyinle iyi sohbet ettin umarım" yazdı. Yılmaz ise Aysever'e yanıt vererek "Şu yazdığını 12 yaşındaki çocuk tenezzül edip yazmaz" dedi. Aysever'in "Takipçileriniz küfür etmeye başladı" sözleri de Yılmaz'ı sinirlendirdi. Ancak sonunda "Cem Yılmaz haklı" diyen Aysever tüm tweetlerini sildi.

Cem Yılmaz ile Enver Aysever Twitter'da birbirine girdi! "Şu yazdığını 12 yaşındaki çocuk tenezzül edip yazmaz"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'Rüstem Batum Sohbetleri' adlı programa katıldı. Programın videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Cem Yılmaz "5 yıl önceki buluşmamızdan sonra sevgili Rüstem abimle sohbetimiz. Türkiye'de ilk defa bir afişte 'Stand up' yazdığında o afiş Rüstem ağabeyin afişiydi" ifadelerini kullandı.

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"LİBOŞ RÜSTEM AĞABEYİNLE İYİ SOHBET ETTİN UMARIM"

Gazeteci Enver Aysever ise Cem Yılmaz'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Liboş Rüstem ağabeyinle iyi sohbet ettin umarım" yazdı. Bu sözlerin ardından Aysever ile Yılmaz arasında Twitter'da gergin anlar yaşandı.

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"ŞU YAZDIĞINI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAZMAZ"

Aysever'in paylaşımına Yılmaz, "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim. Ne garip bi adam. Şu yazdığını 12 yaşındaki çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol." yanıtını verdi.

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"RÜSTEM BEY'LE ARANIZDA HALLEDİN"

Bunun üzerine Aysever "Sevgili Cem Yılmaz, siz Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım" paylaşımında bulundu. Yılmaz ise "Ben Türkiye'nin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım. Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem Bey'le aranızda halledin bunları" ifadeleriyle cevap verdi.

Bu atışmalardan sonra Cem Yılmaz'ın takipçilerinin kendisine küfrettiğini öne süren Aysever, "Tevazu göstermeyin, bu ülke çok acı çekti. Sizin gibi kitleleri etkileyecek kişilerin her cümlesi önemli. Laiklik, cumhuriyet derken elimizde hiçbir şeyin değeri kalmadı. Takipçileriniz küfür etmeye başladı mesela. Ben Ferhan Şensoy hayranı olarak, gülmecenin değerini bilirim" dedi.

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"TAKİPÇİLERİME KÜFÜR ETMELERİNİ SÖYLEDİĞİMİ Mİ İMA EDİYORSUNUZ?"

Cem Yılmaz ise "Enver bey 'Takipçileriniz bana küfrediyor' da ne demek Allah aşkına? Benim hesabıma bi bakar mısınız 15.000.000 küsür takipçim var benim. Şimdi de takipçilerime size küfür etmelerini söylediğimi mi ima ediyorsunuz? Hay Allahım akşam vakti evde otururken" yanıtını verdi.

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Enver Aysever'in "Elbette onu kast etmedim. Sizin bu türden hedef gösterme yapmayacağınızı bilecek kadar tanıyorum. Aslında yolundan çıkan bir iletişim oldu. Diyeceğim, siyasal güldürü ile büyüdük. Rüstem bey yazık ki çok can yaktı. Sorumlusu siz değilsiniz elbette" tweetine Cem Yılmaz yanıt vermemeyi tercih etti.

"HAYAT ZOR, İNSANLAR ÇOK GARİP"

Bir süre sonra ise Cem Yılmaz, yeni bir paylaşım yaparak "Yani kısacası hayat çok zor. Eski bi meslektaş büyüğümüzle sohbet videosu paylaşayım dedim. İnsanlar çok garip. Kızılacak muhatabı bir türlü isabet ettiremiyor." dedi.

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"CEM YILMAZ HAKLI" DEDİ VE TWEET'İNİ SİLDİ

Enver Aysever ise son olarak Rüstem Batum hakkında attığı tweetini sildi ve Cem Yılmaz'a hak verdi. Tartışmayı noktalayan Aysever, "Doğrusu Cem Yılmaz siteminde haklı. Ben atak davrandım. Ülkenin en önemli komedyeni ve bu süreçte gözler üstünde. Konuyu kapıyorum. Sevgi ve dostlukla" ifadelerini kullandı.

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