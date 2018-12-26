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Cem Yılmaz'ın Deli filminden yeni kareler

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SİNEMA TV  | 26.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Bu sene sinema salonlarında bolca Cem Yılmaz göreceğiz. Cem Yılmaz, çekimleri devam eden Deli filminden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cem Yılmaz'ın bu projelerinin afişleri yayınlamış ayrıca 4. filminin Deli olduğunu ifade ederek oyuncu kadrosunu da açıklamıştı. Yılmaz son olarak ise Deli filminde yeni kareleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Cem Yılmaz'ın Deli filminden yeni kareler

Cem Yılmaz paylaştığı yeni kareye, "Hey yavrum hey" notunu yazdı.
Daha önce paylaştığı kareye ise, "Tuncay bey, Sakal, Kılçık, Mübaşir ve Amfibik" yazarak paylaşımını yaptı.
Karakomik Filmler'de 2 Arada ve Kaçamak 18 Ocak 2019'da seyirciyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz, afişleri de görücüye çıkarmıştı.
Afişi paylaşan Yılmaz, "Güzellik ! Maaşallah de" notunu düşmüştü.
Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da diğer afiş görselini yayınlamıştı.
Karakomik Filmler serisinde 2 Arada, Kaçamak ve Emanet'in ardından 4. filmin Deli olduğunu açıklayan Yılmaz, "Evet... Bu ay ismim Güven ve taksiciyim. Karakomik Filmler: Deli! Nisanda sinemalarda" mesajını yazmıştı.
Cem Yılmaz'ın Deli filminde rol alacak isimler ise şöyle: Cem Davran
Büşra Develi
Hakan Gerçek
Özkan Uğur
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Karakomik Filmler Deli

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