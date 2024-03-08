Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil'den 'Gönderme yaptı" yorumuna bomba yanıt!

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda "O kadar" notuyla gizemli bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü komedyenin yayınladığı fotoğrafta, yalnızca kot pantolonu ve siyah topuklu ayakkabısı görünen bir kadın vardı. Bu kişinin kim olduğu ise merak konusu olmuştu.

Fotoğraftaki ayakkabının kime ait olduğu ortaya çıktı. Gizemli topuklu ayakkabının sahibi kendi kendi sosyal medya hesabından yayınladığı aynı fotoğrafla ortaya çıktı.

Cem Yılmaz'ın yeni aşkı, yayımladığı pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla bilinen Necla Karahalil'di.

"ÖZEL NANE LİKÖRÜ YAPIYORUZ"

Karahalil, son olarak sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel hazırladığı bir video paylaştı. Videoda, "Kadınlar, kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel nane likörü yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ünlü ismin videolu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağdı. Takipçileri videoda kullanılan "Kadınlar, kadınlarımız" ifadesini Erşan Kuneri dizisine gönderme olduğunu ifade etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımın altına "Peki kadınlar, kadınlarımız ufaktan Erşan Kuneri göndermesi! Seni Cem Yılmaz'ın sevgilisi seni" yorumunu yazdı. Karahalil, takipçisinin yorumuna"E çok güzel söylemiş ben ne yapayım" cevabını verdi.







