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Cem Yılmaz'ın yeni filmi belli oldu! İşte oyuncu kadrosu

04.09.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karakomik Filmler'in ardından Erşan Kuneri dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Cem Yılmaz, yeni filminin hazırlıklarına başladı. "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" isimli filmin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi belli oldu! İşte oyuncu kadrosu

Son olarak, Netflix'te yayımlanan 'Erşan Kuneri' dizisini hazırlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.

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Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.

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Filmin kadrosunda ise Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu yer alacak.

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Cem Yılmaz
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