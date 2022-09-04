Cem Yılmaz'ın yeni filmi belli oldu! İşte oyuncu kadrosu

Son olarak, Netflix'te yayımlanan 'Erşan Kuneri' dizisini hazırlayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi geldi.

ÜNLÜ OYUNCULAR BAŞROLLERDE

Cem Yılmaz Karakomik Filmler serisinin "İki Arada" bölümünün başrol karakteri olan Ayzek’in maceralarını anlatacağı bir film yapacağını açıkladı.

Ünlü komedyen filmin isminin "Do Not Disturb Ayzek Bir Gece" olacağını duyurdu.

Filmin kadrosunda ise Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Celal Kadri Kınoğlu, Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu yer alacak.



