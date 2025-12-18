MAGAZİN

Güllü'nün banka hesapları tek tek incelendi! Mal varlığı ortaya çıktı

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘miras’ iddiaları üzerine şarkıcının banka hesapları üzerinde inceleme başlattı. Güllü'nün banka hesapları tek tek incelendi.

Öznur Yaslı İkier

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

'BU İŞLE ALAKASI OLAN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'

Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede, “Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim” dediği belirtildi.

Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu. Tut ile Günyer’in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR

Öte yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu belirlendi. Savcılık tarafından 50'nin üzerinde banka ve sigorta kurumlarıyla yazışma yapıldı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı ifade edilirken banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın olmadığı bildirildi.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Gülter ise daha önce yaptığı bir açıklamada avukatlarına para verecek durumlarının olmadıklarını ve kendilerinden ücret alınmadığını açıklamıştı.

Miras üzerinde hak sahibi olanların belirlendiği belgenin 6 Ekim 2025'te alındığı ortaya çıktı. Bu tarihten önce mirasçılarının herhangi bir işlem yapmasının mümkün olmadığı belirtildi.

