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Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı: "Biz de ona atalım diyorsanız..."

12.05.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimin yaklaşmasıyla sosyal medyada gündem tamamen 14 Mayıs'ta belli olacak sonuçlara kilitlendi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yaptığı paylaşımla hayranlarına seslenerek oyunu kime vereceğini açıkladı.

Cem Yılmaz kime oy vereceğini açıkladı: "Biz de ona atalım diyorsanız..."

Uzun maratonun ardından seçimlerde son düzlüğe girildi. Kritik saatlerle beraber tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine odaklandı. Ünlülerden de seçimlerle ilgili paylaşımlar gelmeye başladı.

CEM YILMAZ OYUNU AÇIKLADI

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından oyunu kime atacağını açıkladı. Hayranları için bir paylaşım yapan Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız,Ben Kemal başkan diyorum! Başarılar dilerim Kemal Başkan
@kilicdarogluk.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın,ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

İşte Cem Yılmaz'ın paylaşımı;

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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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Kemal Kılıçdaroğlu Cem Yılmaz sosyal medya gençler

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