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Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı! 'Zor nefes alıyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 13:26
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Son dönemde özel hayatı ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz sağlık sorunu hakkındaki iddialara cevap verdi. Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı! 'Zor nefes alıyorum'

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Geçen haftaki gösterisini erken bitiren Yılmaz'ın sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti.

'YAŞLANDIK...'

Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Habetürk'te yer alan habere göre Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

cem yılmaz

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."

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