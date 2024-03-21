Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı! 'Zor nefes alıyorum'

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Geçen haftaki gösterisini erken bitiren Yılmaz'ın sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti.

'YAŞLANDIK...'

Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Habetürk'te yer alan habere göre Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.

Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."