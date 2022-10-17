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Cem Yılmaz Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllar kral, yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın! Tarkan videoyla teşekkür etti

17.10.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün 50 yaşına giren Megastar Tarkan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yıllar önce Altın Kelebek Ödül Töreni'nde sahnede birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Cem Yılmaz, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın" dedi. Tarkan da Instagram'dan paylaştığı videoda doğum günü mesajları için teşekkür etti.

Cem Yılmaz Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllar kral, yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın! Tarkan videoyla teşekkür etti

Ünlü şarkıcı Tarkan, 17 Ekim'de 50. yaş gününü kutladı. Cem Yılmaz da Instagram'dan Tarkan'la çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak doğum gününü kutladı.

"HEP FERAHLIK MUTLULUK MORAL VERDİN"

Cem Yılmaz paylaşımında, "Nice yıllar kral. Yarım asırlık ömründe bize hep cömert davrandın bizimle hep güzellikleri paylaştın, bir derdini söylemedin, birimize yük olmadın hep ferahlık mutluluk moral verdin. Sen çok yaşa" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Tarkan da Instagram hesabından bir video paylaşarak doğum günü mesajları için teşekkür etti. Tarkan, "O güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler, çok mutlu ettiniz beni. Ben de sizi çok seviyorum" dedi.

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Cem Yılmaz Tarkan kelebe
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