Cem Yılmaz ünlü markayı ifşa etti: 43 bin TL'lik lamba için 43 milyonluk zarar!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü bir alışveriş sitesinden 43 bin liralık lamba siparişi veren Yılmaz, ürünün kırık gelmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Marka kırık gelen ürünü bir türlü iade almayınca Cem Yılmaz sosyal medya hesabından markayı etiketleyerek ifşa etti.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim, yok dedi onlinedan kayıt oluşturun. Tamam dedik. @beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira dedim 'Ya sabır…' @Bakaracollection'a mail attım, dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki; Cem efendi lambayı kırmışssın, bırak şimdi iade ayaklarını... Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."

Cem Yılmaz, markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin unutulduğunu söyledi.

Ürünü kendi parasıyla aldığını özellikle belirten Yılmaz, kırık gelen ve bir türlü iadesi alınmayan 43 bin liralık lambanın görsellerini Instagram hesabında paylaştı.