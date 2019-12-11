Cem Yılmaz ve Defne Samyeli barıştı mı? Evlilik iddiası

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli el ele diz dize sürdürdükleri aşklarını 1.5 ay önce sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Her iki taraf da ayrılık nedeniyle ilgili açıklamada bulunmazken ikilinin ayrılık nedeninin 'evlilik krizi' olduğu iddia edilmişti.

Geçtiğimiz hafta ‘Mucize 2 Aşk’ filminin galasına katılan Cem Yılmaz, objektiflere poz verirken sağ kolunu açarak hayali sevgilisine “Gel hayatım” diyerek espri yapmıştı.

YENİDEN SEVGİLİ OLDULAR

‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı program ikilinin yeniden bir araya geldiğini iddia etti. İlk adımın Cem Yılmaz’dan geldiğini ve Defne’ye mesaj atarak onu yemeğe davet ettiğini iddia eden program, Defne ve Cem’in Bebek’te bir otelde buluşup yemek yediklerini söyledi. Sadece 1.5 ay süren ayrılık sonrasında gelen bu barışmanın altında Cem Yılmaz’ın yeni bir evliliğe sıcak bakmasının yattığı da söylenirken çiftin 2020 yılında nikah masasına oturabileceği de iddia edildi.

ADI SADETTİN SARAN İLE ANILMIŞTI

Defne Samyeli’nin yaşadığı bu ayrılık döneminde adı Sadettin Saran ile anılmış ve Saran ile Emine Jahovic ayrılığının altında Defne Samyeli’nin bulunduğu yazılıp çizilmişti. Konuyla ilgili konuşan Jahovic, “Ayrıldığımız doğru. Ama bunun Defne Samyeli ile ilgisi yok. Bir süre yalnız kalmak istiyorum” sözlerini sarf etmişti.

