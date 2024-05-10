Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemik gündem olmuştu! Usta oyuncu Zihni Göktay'dan bomba yorum: "Metrekareye beş..."

Bedia Muvahhid Ödülü, Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İşbirliğiyle düzenlenen törende sahibine takdim edildi.

Törene katılan Zihni Göktay'ın Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"METREKAREYE 5 KOMEDYEN DÜŞÜYOR"

Habertürk'ün haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta oyuncu Zihni Göktay, muhabirlerin geçtiğimiz hafta yaşanan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine istinaden, 'Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?' sorusuna; "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek kahkaha attı.

Göktay,'Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?' sorusuna ise "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" diye cevap verdi.







