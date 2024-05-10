Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemik gündem olmuştu! Usta oyuncu Zihni Göktay'dan bomba yorum: "Metrekareye beş..."

Törene katılan Zihni Göktay'ın Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.
Habertürk'ün haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta oyuncu Zihni Göktay, muhabirlerin geçtiğimiz hafta yaşanan Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine istinaden, 'Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?' sorusuna; "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek kahkaha attı.
Göktay,'Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?' sorusuna ise "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" diye cevap verdi.