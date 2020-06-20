‘Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiası

Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. Bodrum’da dün karakolda 3 saat geçirdikleri iddia edilen çift herhangi bir açıklama yapmadı.

Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.

CEM YILMAZ’DAN YALANLAMA

Usta komedyen söz konusu iddialarla ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı ve “Uydurma” dedi.

