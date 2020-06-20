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‘Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya'nın annesinin karakolluk oldukları iddia edildi. Cem Yılmaz, bu iddiayı sosyal medyadan yalanladı.

‘Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu’ iddiası

Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. Bodrum’da dün karakolda 3 saat geçirdikleri iddia edilen çift herhangi bir açıklama yapmadı.

Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.

CEM YILMAZ’DAN YALANLAMA

Usta komedyen söz konusu iddialarla ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı ve “Uydurma” dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
gayrimeşru ilişkilerin ibretlik sonu
Cemin de kaderi hep analı kızlı
eee ne yapalım yani
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