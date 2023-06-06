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Merve Dizdar'dan sonra Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

06.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Melek Mosso'nun konuşması sosyal medyayı salladı

Merve Dizdar'dan sonra Melek Mosso ödül konuşmasıyla gündemde! "Kimse beni susturamayacak"

Geçtiğimiz hafta Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Ödülü'nü alarak dünya gündemine oturan Merve Dizdar konuşmasıyla gündemdeydi. Dizdar'dan sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasıyla adından söz ettirdi.

Aldığı ödülü katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini söyleyen Mosso, salondan uzun süre alkış aldı.

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UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

PowerTürk tarafından düzenlenen Müzik Ödülleri'nde "en güçlü cover şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso şunları söyledi: “Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum.”

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Mosso konuşmasının devamında ise "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

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