Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Ozan Güven, Özkan Uğur'un evinde... Acılı aileye destek

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un ölüm haberi herkesi üzmüştü. Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden ve bir süredir yoğun bakımda olan Özkan Uğur'un ölümü sonrası Cem Yılmaz'ın paylaşım yapmaması sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmadığı için gündeme gelen Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'un evinde soluğu aldı. Özkan Uğur'un ailesi taziyeleri Beykoz'daki evlerinde kabul ediyor.

Acılı ailenin evine giderek yakın dostlarına destek olan oyuncular taziye evine giriş yaparken görüntülendi.

Acısını içinde yaşayan Yılmaz'ın aileyi yalnız bırakmaya destek olduğu öğrenildi.

AKM'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cumartesi günü Üsküdar'daki özel bir hastanede hayata veda eden Özkan Uğur, 11 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.

