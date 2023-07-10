Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez yeni yaşını kutladı! Görenler "Hep çok çekici" dedi

Bir döneme damgasını vuran Alemin Kralı dizisinde Mehveş karakterine hayat veren Zeynep Gülmez değişimiyle son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Zeynep Gülmez 49. yaşını kutladı.

Geçtiğimiz yıl eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası "Seni affettim" paylaşımıyla gündeme gelen oyuncu son halini paylaştı.

"AH YILLAR" DİYEREK PAYLAŞTI

Oyuncu paylaşımlarına "Yaş değil yaşam önemli, acaba ne kadar yaşadın neyi? Ne kadar farkına vardın? Ya da ne zaman sonra daha farkında olacaksın? Hayat sürprizleriyle güzel. Bazısı acılı oluyor ama iyi olan, sana kalanlarla devam etmelisin yola. Yollar ah o yollar, yıllar ah o yıllar" notunu düştü.



Güzel oyuncuyu görenler "Hep çok çekici", Yıllara meydan okumuş", "Kendine güzel yapmış" dedi.

