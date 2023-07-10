MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez yeni yaşını kutladı! Görenler "Hep çok çekici" dedi

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez yeni yaşını kutladı! Görenler "Hep çok çekici" dedi

10.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kralı dizisinin Mehveş'i olarak hafızalara yer edinen Zeynep Gülmez'in son hali herkesi şaşırttı. Geçtiğimiz yıllarda eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu yeni yaşını kutladı. Gülmez'i görenler "Yıllara rağmen çekici" yorumlarında bulundu.

Alemin Kralı'nın Mehveş'i Zeynep Gülmez yeni yaşını kutladı! Görenler "Hep çok çekici" dedi

Bir döneme damgasını vuran Alemin Kralı dizisinde Mehveş karakterine hayat veren Zeynep Gülmez değişimiyle son paylaşımıyla dikkat çekti.

Kadrosunda Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Zeynep Gülmez 49. yaşını kutladı.

1

Geçtiğimiz yıl eski eşi Tolga Güleryüz'ün trafik kazasında ölümü sonrası "Seni affettim" paylaşımıyla gündeme gelen oyuncu son halini paylaştı.

2

"AH YILLAR" DİYEREK PAYLAŞTI

Oyuncu paylaşımlarına "Yaş değil yaşam önemli, acaba ne kadar yaşadın neyi? Ne kadar farkına vardın? Ya da ne zaman sonra daha farkında olacaksın? Hayat sürprizleriyle güzel. Bazısı acılı oluyor ama iyi olan, sana kalanlarla devam etmelisin yola. Yollar ah o yollar, yıllar ah o yıllar" notunu düştü.

Kıvrımlarını sergileyen güzel oyuncuya "Bu nasıl 50 yaş" yorumları Kıvrımlarını sergileyen güzel oyuncuya "Bu nasıl 50 yaş" yorumları

3
Güzel oyuncuyu görenler "Hep çok çekici", Yıllara meydan okumuş", "Kendine güzel yapmış" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamıyor! İşte son haliAşk-ı Memnu'nun Beşir'ini görenler tanıyamıyor! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Gülmez alemin kralı Oyuncu ünlü oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Nez'den iddialı dans! Sosyal medyayı salladı
Nez'den iddialı dans! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

Yazın en havalısı siz olun! Avva'da sezon fırsatları devam ediyor

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.