Cem Yılmaz’a asker arkadaşı Haluk Levent’ten destek

Cem Yılmaz’ın çok konuşulan filmi Arif V 216’yı beğenen de çok beğenmeyen de. Ünlü, ünsüz herkes eleştirilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirirken CemYılmaz’a destek mesajı asker arkadaşı Haluk Levent’ten geldi.

'CEM EMEK VE EMEKÇİ DOSTUDUR!'

Twitter hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent, eleştirilere karşı şöyle yazdı: “Cem Yılmaz'ın son filmini beğenir beğenmezsiniz ama Cem'e sallarken desteksiz sallamamak lazım. Askerlik boyunca aynı koğuşta yan yana yaşadık. Mütevazidir. Emek ve emekçi dostudur. Çalışkandır. Benim burada yazmama ihtiyacı olmayacak kadar kredisi olan kişilik sahibi adamdır.”