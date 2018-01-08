MAGAZİN

Cem Yılmaz’a asker arkadaşı Haluk Levent’ten destek

MAGAZİN HABERLERİ | 08.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Komedyen Cem Yılmaz’ın son filmi Arif v 216 vizyona girer girmez tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ayça Tekindor filmi beğenmediğini söylemiş, filmin oyuncularından Zafer Algöz’den “Iban’ı yolla paranı geri göndereyim.” cevabını almıştı. Cem Yılmaz’a bir destek de Haluk Levent’ten geldi.

Cem Yılmaz’a asker arkadaşı Haluk Levent’ten destek

Cem Yılmaz’ın çok konuşulan filmi Arif V 216’yı beğenen de çok beğenmeyen de. Ünlü, ünsüz herkes eleştirilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirirken CemYılmaz’a destek mesajı asker arkadaşı Haluk Levent’ten geldi.

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'CEM EMEK VE EMEKÇİ DOSTUDUR!'
Twitter hesabından bir açıklama yapan Haluk Levent, eleştirilere karşı şöyle yazdı: “Cem Yılmaz'ın son filmini beğenir beğenmezsiniz ama Cem'e sallarken desteksiz sallamamak lazım. Askerlik boyunca aynı koğuşta yan yana yaşadık. Mütevazidir. Emek ve emekçi dostudur. Çalışkandır. Benim burada yazmama ihtiyacı olmayacak kadar kredisi olan kişilik sahibi adamdır.”

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Cem Yılmaz haluk levent

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyide film berbat.yalanmı söyleseydi
Ayça Tekindor kim bu ya ben tanımıyorum onun için yorumu çok önemli değil
cem yılmaz haluk levent ikinizde adamsınız
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