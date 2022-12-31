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Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven O Ses Türkiye'de!

31.12.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonuna Gönüllüler takımından katılan Cemal Can Canseven, Survivor'u şampiyon olarak tamamlamıştı. Cemal Can Canseven, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında şarkı söyleyecek. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven O Ses Türkiye'de!

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Cemal Can Canseven de konuk olarak yer alacak. Eğlenceli anların ekranlara geleceği O Ses Türkiye programının konuğu Canseven hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

25 Mayıs 1995 doğumlu Cemal Can Canseven 27 yaşındadır. 1,86 m boyundaki Canseven Türk DJ, şarkıcı, model ve oyuncudur.

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven O Ses Türkiye'de!

2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazandı. Okurken modellik de yapmaya başladı.

YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven O Ses Türkiye'de!

Birçok reklam projesinde yer aldı. Birden fazla şarkı çıkardı ve online platformda yayınlanan dizilerde rol aldı. Influencer alanında ödülleri bulunuyor.

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