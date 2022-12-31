Cemal Can Canseven kimdir? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven O Ses Türkiye'de!

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Cemal Can Canseven de konuk olarak yer alacak. Eğlenceli anların ekranlara geleceği O Ses Türkiye programının konuğu Canseven hakkında detaylar araştırılıyor. Peki Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

25 Mayıs 1995 doğumlu Cemal Can Canseven 27 yaşındadır. 1,86 m boyundaki Canseven Türk DJ, şarkıcı, model ve oyuncudur.

2013 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünü kazandı. Okurken modellik de yapmaya başladı.

YouTuber Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.

Birçok reklam projesinde yer aldı. Birden fazla şarkı çıkardı ve online platformda yayınlanan dizilerde rol aldı. Influencer alanında ödülleri bulunuyor.

