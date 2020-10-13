Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Cemal Can Canseven yakın arkadaşı Danla Dilic’in doğum günü için özel pasta yaptı.

Cemal Can pastanın yapım sürecini Youtube kanalında paylaşırken pastayı yedikleri anlar da sosyal medyayı salladı.

Arkadaşının doğum günü için özel bir pasta yapan Survivor Cemal pastasının herkes tarafından beğenilmesine çok sevindi. Cemal Can'ın yaptığı pastayı elleriyle yiyen Bilic tüm arkadaşlarına da pastayı elleriyle yedirdi.



