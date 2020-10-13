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Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

13.10.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Cemal Can elleriyle yaptı Danla Bilic elleriyle yedirdi

Cemal Can Canseven yakın arkadaşı Danla Dilic’in doğum günününde yaptığı pastayla dikkat çekti. Survivor Cemal sürpriziyle Danla Bilic’i şaşırtmayı başardı. Bilic arkadaşına pastayı elleriyle yedirdi.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Cemal Can Canseven yakın arkadaşı Danla Dilic’in doğum günü için özel pasta yaptı.

Cemal Can pastanın yapım sürecini Youtube kanalında paylaşırken pastayı yedikleri anlar da sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

Arkadaşının doğum günü için özel bir pasta yapan Survivor Cemal pastasının herkes tarafından beğenilmesine çok sevindi. Cemal Can'ın yaptığı pastayı elleriyle yiyen Bilic tüm arkadaşlarına da pastayı elleriyle yedirdi.

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