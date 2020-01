Cemil Alevli Koleji mezunları dünya Üniversitelerinde

2019-2020 eğitim öğretim yılının Kasım ayında 4. mezunlarını veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji 12. sınıf öğrencileri girdikleri Bakalorya Diploma bitirme sınavlarını başarıyla tamamlayarak dünyanın çeşitli üniversitelerinden kabul hakkı kazandı.

Uluslararası geçerliliğe sahip eğitimiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk ve tek IB okulu olma özelliği taşıyan Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji dördüncü dönem mezunlarını verdi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “2019-2020 eğitim öğretim yılı Kasım ayında 4. mezunlarını veren GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 12. sınıf öğrencilerimizin tamamı Bakalorya Diploma bitirme sınavlarına girerek programın gerekliliklerini yerine getirmiş ve başarı ile mezun olmuşlardır. Uluslararası geçerliliğe sahip ve dünya standartlarında eğitim aldıklarının bir göstergesi olan IB diplomaları ile tüm öğrencilerimiz dünya sıralamasındaki seçkin ilk 300 üniversiteye başvuru hakkını kazanmışlardır. Kabul aldıkları okullardan burs oranlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen tüm 12 IB sınıfı öğrencilerimizi gösterdikleri disiplinli çalışma ve üstün başarıdan dolayı kutlarız” dedi. 2019 Kasım mezunu IB öğrencilerinin aldığı üniversiteler hakkında da bilgi veren Özdemir “Okullarını başarıyla bitiren 2019 Kasım mezunlarımız University Of London College ,King’s College London,University of Edinburgh, Queen Mary, University of Amsterdam,University of Groningen,Tilburg University,Maastricht University,Pepperdine University,Princeton University,Cornell University,Brown University,Northwestern University,Oregon State University,Colombia University, Ca’ Foscari University of Venice,Vrije Universiteit Brussel,University of Southeastern California, Fordham University, University of La Verne, Pomona CSU, Bakersfield University, University of Woodbury, Oregon State University, Colombia University,Loyola Marymouth University,Toronto University, Tirinity College, Dublin gibi dünyanın en prestijli üniversitelerine kabul hakkı kazanmıştır. Bu sadece bizlerin değil Gaziantep’in de ortak gururudur” dedi.

Güneydoğu’nun İlk ve Tek IB Okulu

Cemil Alevli IB Koleji hakkında da genel bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Günümüzde dünya çapında akademik güvenirliliğin ve entelektüel düşüncenin bir simgesi olan Uluslararası Bakalorya programı okulumuzda 2014 yılından bu yana uygulanmaktadır. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Cemil Alevli Koleji 2014 yılında Uluslararası Bakalorya (IB) programını uygulamak üzere yetkilendirilmiş, bölgede ve şehrimizde Bakalorya eğitimini veren ilk ve tek okul olma ünvanına sahiptir. Okulumuzda IB Diploma Programı 10.sınıf ikinci dönem itibarı ile başlatılıp,11.sınıfın sonunda program derslerinin gereklilikleri amamlanmaktadır.12.sınıfın Kasım ayında diploma sınavlarına giren yüksek motivasyonlu IB öğrencilerimiz Milli Eğitim Programından da sorumlu tutulmaktadırlar. Bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması almaya hak kazanan öğrencilerimiz dünya çapındaki birçok seçkin üniversiteye kabul edilebilme olanağına sahip olmaktadır” dedi.