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Cemil Demirbakan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cemil Demirbakan Yüksek Sadakat'tan neden ayrıldı?

14.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemil Demirbakan, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında yer alıyor. Yüksek Sadakat grubunun ilk solisti olan Cemil Demirbakan'ın kim olduğu tüm izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cemil Demirbakan kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cemil Demirbakan Yüksek Sadakat'tan neden ayrıldı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Cemil Demirbakan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Cemil Demirbakan Yüksek Sadakat'tan neden ayrıldı?

Cemil Demirbakan, Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşam ki bölümünde şarkıları ile izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatacak. Bir dönemin ünlü grubu Yüksek Sadakat'ın ilk solisti olan Cemil Demirbakan'ın kim olduğu ise merak edildi. 1971 doğumlu olan Ahmet Cemil Demirbakan ilkokul yıllarından itibaren okul gruplarında hep solist olmuştur. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra müzikle daha çok ilgilenmeye başladı. İşte hakkında tüm bilgiler..

CEMİL DEMİRBAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Ahmet Cemil Demirbakan ilkokul yıllarından itibaren okul gruplarında hep solist olmuştur. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra müzikle daha çok ilgilenmeye başladı. İlk grubunu 1990 yılında Sıkoçbrayt Kardeşler adında kurdu. Bu grupla sahne deneyimi kazandı ve müzik yaşmının ilk adımlarını attı.

Daha sonra askere gidip gelen Cemil Demirbakan Antalya'da tekrar sahne almaya karar verdi. Antalya'da tanıştığı Onno Tunç onun hayatını değiştirdi. 2 yıl sadece müzik ile uğraşan Cemil Demirbakan daha sonra iş hayatına döndü ve iki yıl mühendislik yaptı. Müzik tutkusu hala devam eden Cemil Demirbakan daha sonra 1990'lı yılların sonlarında Cornflakes adında bir cover grubu kurdu. İstanbul'da önemli kulüplerde sahne aldı. Cornflakes ile belli bir yere geldi.

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CEMİL DEMİRBAKAN YÜKSEK SADAKAT'TAN NEDEN AYRILDI?

Cemil Demirbakan, Yüksek Sadakat adlı Türk grubunun ilk solisti oldu. 2006'da çıkan Yüksek Sadakat adlı ilk albümün ardından gruptan ayrıldı. 2013'te Karışık Kaset adlı solo albümünü yayımladı. Cemil Demirbakan gruptan ayrılmasında ki sebebin solo kariyer yapmak olduğunu dile getirmişti.

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