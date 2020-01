Cemil Has: "MDR’ın katı kuralları üreticiyi üzebilir"

Tıbbi cihaz üreticileri için büyük öneme sahip Tıbbi Cihaz Regülasyonunu (MDR) değerlendiren Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, regülasyonun üreticiye yüklediği yükümlülüklerden, artı ve eksilerinden bahsederek, "MDR’ın bu katı kuralları üreticiyi üzebilir" dedi.

Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, Tıbbi Cihaz Regülasyonunu (MDR) değerlendirdi. Tıbbi Cihaz Regülasyonunun tıbbi cihaz üreticileri için büyük öneme sahip olduğu ifade edilirken, Cemil Has, "2011 yılında Fransa’da PIP şirketi, meme implantı yerine endüstriyel implant kullanarak hastaların sağlıklarını tehlikeye attı. İşte MDR bu ve bunun gibi sağlık skandallarının önüne geçerek, doğru ürün üretimini teşvik edecek bir sistem olarak oluşturuldu" dedi.

"Yapılan düzenlemeler ve değişiklikler nedeniyle Ocak 2019 ile Mayıs 2020 arasındaki dönem, biz tıbbi cihaz üreticileri için ciddi bir öneme sahip" diyen Cemil Has, "MDR’ın geçiş dönemi mevcut CE sertifikanız üzerinde herhangi bir etki oluşturmamakla beraber onaylanmış kuruluşlar, gözetim ve habersiz denetimleri bugün olduğu gibi gerçekleştirmeye devam edecek. 26 Mayıs 2020 tarihinden sonra onaylanmış kuruluşlar, gözetim denetimlerinde MDR’ın piyasaya arz sonrası gözetim, piyasa gözetimi ve vijilans şartlarına uygun olarak denetimlerini gerçekleştirecek. Yeni regülasyonla birlikte sütürler, cerrahi zımbalar, dental dolgu malzemeleri, diş telleri, diş kronları, vida, çivi, plaka, tel, pin, klips veya konnektörler dışındaki implante edilebilir ve Sınıf III tıbbi cihaz üreticilerinin klinik araştırma yapmak zorundadır. Bununla beraber üreticiler; klinik araştırma yapmak için zaman ve finansal kaynaklara ihtiyaç duyacak" şeklinde konuştu.