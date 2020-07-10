Cemil Has Medikal, uluslararası platformda kendini kanıtladı

Geçtiğimiz günlerde ozon tedavileri konusunda belirleyici nitelikte olan Madrid Deklarasyonu’nu yayınlayan Uluslararası Ozon Tedavisi Bilimsel Komitesi (International Scientific Committee of Ozone Therapy-ISCO3), bu deklarasyon çerçevesinde Türkiye’de Cemil Has Medikal ile hareket etme kararı aldı. Uluslararası platformda görüş ve önerilerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını belirten Cemil Has Medikal Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has, sonraki dönemde de kurulla olan iş birliklerinin devam edeceğini belirtti. Uluslararası Ozon Tedavisi Bilimsel Komitesi, yayınladığı Madrid Deklarasyonu çerçevesinde Cemil Has Medikal’in önerilerine yer verdi. Uluslararası platformda sağladıkları güven sonucu bu noktaya geldiklerini ifade eden Cemil Has Medikal Ltd. Şti. Genel Müdürü Cemil Has, sözlerine şöyle devam etti: “Ozon tedavisi alanında uluslararası platformda en yetkili kurul olan ve 27 üyeden oluşan Uluslararası Ozon Tedavisi Bilimsel Komitesi, geçtiğimiz günlerde ozon tedavisi alanındaki yeniliklere yer verdikleri bir deklarasyon yayınladı. Yayınlanan deklarasyonu biz de edindik. İncelediğimizde doz ayarlarında bazı yanlışlıklar olduğunu fark ettik ve kendilerine bu konuda bilgi verdik. Kurul, gözden kaçan bu hataları fark ettiğimiz için öncelikle bize teşekkür etti. Bu noktadan sonra deklarasyonun Türkçe çevirisini bizim yapmamızı rica ettiler ve Türkiye ayağında bizimle birlikte hareket etmek istediklerini söylediler. Biz de bu konuda kendilerine yardımcı olduk ve çeviriyi tamamladık. Şu sıralar çevirimizin incelemesi yapılıyor. Yakın zamanda kendi internet sitelerinden Türkçe versiyonu da satışa sunulacak.”

Komitenin görüşleri çok önemli

Uluslararası Ozon Tedavisi Bilimsel Komitesinin medikal ozon cihazı üreticisi firmalar ve uygulayıcı hekimler için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Cemil Has, “Komite, dünyada uygulanacak olan ozon dozlarını ve kriterlerini belirliyor. Bu alanda hazırlanan her deklarasyon komitedeki 27 üyenin kontrolünden geçiyor. Medikal ozon cihazı üretimi yaptığımız için bu deklarasyondaki görüşler, uluslararası alanda çalışan her firmada olduğu gibi bizim için de çok büyük önem taşıyor. Bu deklarasyon rehberliğinde cihazlarımızda gerektiğinde değişiklikler yapıyoruz, doz ayarlarında onların kriterlerini dikkate alıyoruz. Dolayısıyla medikal ozon alanında bu kadar değerli bir yere sahip bir kuruluşun bizim görüşlerimize önem vermesi ve bizimle birlikte hareket etmek istemesi, bizim ve ülkemiz için gurur kaynağı” dedi.

İş birliğimiz devam edecek

Ozon tedavileri konusunda sahip oldukları bilgi ve deneyim nedeniyle, komitenin kendilerine güven duyduğunu belirten Has, “Konuya hakim olduğumuzu fark ettiler ve geçtiğimiz günlerde İspanya’da Madrid Viamed Virgen de la Paloma Hastanesinde; Ozonlanmış Serum Solüsyonunun (O3SS), Covid-19’lu hastaların tedavisinde etkili bir destek olabileceği ile ilgili hazırlanan raporu göndererek Türkçeye çevirmemizi istediler. Ayrıca yaptığımız bu çeviriyi Türkiye’deki kanallarımızdan da yaymamızı rica ettiler. Uluslararası platformda ülkemizi bu şekilde temsil etmek bizleri mutlu etti. Komitenin teklifiyle bundan sonraki dönemde de birlikte hareket etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



