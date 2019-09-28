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Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:14 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şallı, önceki akşam iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan pek çok tebrik mesajı alan Şallı'ya en ilginç tebrik mesajı modacı Cemil İpekçi'den geldi.

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

50 KİŞİLİK DÜĞÜNLE EVLENDİ

Ebru Şallı Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaştı.

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CEMİL İPEKÇİ'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ebru Şallı'yı düğün için sosyal medyadan tebrik eden ünlü modacı Cemil İpekçi, yazdığı mesajla dikkat çekti.

Instagram'dan tebrik mesajı yazan İpekçi, 'Canım kızım, hep pozitif ve kı..nın güzelliği yüzüne vurmuş bir presessin.' yazdı.

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Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan mesaj, yeni bir tartışma yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Cemil İpekçi instagram

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