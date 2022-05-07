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Cemile hala yıllardır otizmli yeğenine annelik yapıyor

07.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalovalı 21 yaşındaki Gizem Karaduman'ın halası ve vasisi Cemile Atik: - "Annesi onu 16 yıl önce bırakıp gitti. Onunla hep ben ilgilendim. Onunla çok mutluyuz"

SITKI YILDIZ - Yalovalı Cemile Atik, 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen otizmli yeğeni Gizem Karaduman'a 16 yıldır annelik yapıyor.

Soğucak köyünde eşi ve 2 oğluyla mutlu bir hayat süren 58 yaşındaki Atik, kız çocuk özlemini 21 yıl önce doğan ağabeyinin evladı Gizem ile giderdi.

Doğduğu gün hala değil sanki anne olmuş gibi sevinen Atik, yeğenine 3 yaşında otizm teşhisi konulması ve 2 yıl sonra da annesinin onu terk etmesiyle adeta yıkıldı.

Ağabeyinin de kızına bakamayacak durumda olması nedeniyle yeğenini yanına alan Atik, çevresinin baskılarına rağmen onu yurda vermedi.

Ağır otizmli olduğu için kendi başına hareket edemeyen Gizem'e bir bebek hassasiyetiyle yaklaşan Atik, elleriyle besleyip giydirdiği, bir an olsun yanından ayırmadığı genç kıza gözü gibi bakıyor.

Geçen yıl yerel ölçekli bir değerlendirmede "yılın annesi" seçilen Atik, yeğeninin vasiliğini de üstlendi.

- "Kendi çocuklarımdan üstün tutuyorum onu"

Cemile Atik, AA muhabirine, Gizem'in, hayatını değiştirdiğini ve kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Başta olumsuz yaklaşan 2 oğlunun zamanla Gizem'i kardeşleri gibi gördüğünü belirten Atik şöyle konuştu:

"Kendi çocuklarımdan üstün tutuyorum onu. Ona bakmaya da devam edeceğim. Annesi onu 16 yıl önce bırakıp gitti. Onunla hep ben ilgilendim. Babası ilgilenemiyor. Onunla çok mutluyuz. Onu doktorlara götürüyorum, okullara taşıyorum. Ne kadar sevmese de gezmelere götürüyorum. Her şeyini benimle yapıyor. 5 yaşına kadar annesindeydi ama benim elim sürekli üstündeydi, yine ilgileniyordum. Annesi gitti, ondan sonra da evde çok kavgalar oldu. Gizem'i Çocuk Esirgeme Kurumuna vermek istediler. Ben istemedim. Beni o zaman çok ağlattılar. Ben hiçbirini konuşturmadım. Vasiliğini almak için elimden gelen her şeyi yaptım."

- "Kalabalık yerlerden, müzikli ortamlardan hoşlanır"

Atik, Gizem'in kendisi için büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Onun çok güzel bir dünyasının olduğunu anlatan Atik şöyle devam etti:

"Severek bakıyorum. Kızım olmadı, çok istedim olsun diye ama Gizem dünyaya geldi, dünyalar benim oldu. İşte al sana kız evlat dedim. İstediğim gibi de oldu. O da Allah'ın kulu. Gizem ile birbirimizden memnunuz. Gizem yürümeyi hiç sevmez ama işine geldiği yerleri dolaşmayı çok sever. Kalabalık yerlerden, müzikli ortamlardan hoşlanır. Ayaklarım olduğu sürece hep Gizem ile beraberim. Sonrasını da Allah bilir."

Oğullarından sonra Gizem sayesinde kız çocuk annesi de olduğunu ifade eden Atik, "Allah'a şükürler olsun. İyi ki annesi olmuşum, iyi ki Gizem var." dedi.

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