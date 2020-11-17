Cemre Baysel, Sol Yanım dizisiyle ekrana dönüyor! Hangi rolde oynayacak?

BKM'nin STAR TV için hazırladığı ‘Sol Yanım’ dizisinde “Biricik’’ karakterine hayat veren Baysel, Tolga Mendi'nin canlandırdığı Selim’e olan aşkı uğruna önüne çıkan tüm engelleri yakıp yıkan iddialı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

MODA İKONU

Ağzında gümüş kaşıkla doğanlar kulübünün bir üyesi olan ‘Biricik Ergün’, sahip oldukları ile hırslı ve şımarık bir kıza dönüşmüştür.

Selim’e olan aşkından sonra en büyük aşkı moda olan Biricik, kendini bir moda ikonu olarak görmektedir.

Yıldız adayı genç oyuncuları ustalarla buluşturan kadrosu ile ekranların yeni vazgeçilmezi olmaya hazırlanan ‘Sol Yanım’ yakında STAR TV ekranında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin senaryo yazarlığını Melis Civelek üstlenirken, yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor.



