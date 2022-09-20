Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol herkesi şaşkına çevirdi!

19 Eylül Pazartesi günü, öğleden sonra Westminster Abbey'den Windsor Kalesi'ne hareket eden cenaze alayı ile, yüz binlerce insan, 96 yaşındaki hükümdara veda etmek için yolları kaplayarak Kraliyet Ailesi'nin uzun süredir hizmet veren Kraliçe'sine saygılarını sundu.

DAHİYANE BİR FİKİR

Ancak A30 anayolunun hemen dışındaki bir tarlada bulunan bir çiftçi, bu kabalalık arasında en dikkat çekenlerden biriydi. Çünkü tarihi olaya tanık olmak için dahiyane bir fikirle gelmişti.

TÖRENİ BÖYLE İZLEDİ

Reddit'te yayınlanan ve "Çiftçi Olmanın Avantajları" başlığıyla paylaşılan gönderide, çiftçi olduğu tahmin edilen bir adamın, bir traktörün tamamen kaldırılmış ön yükleyicisinin üzerine çıktığı ve Majesteleri'ni taşıyan arabaların ve kalabalığın oluşturduğu geçit törenini izlediği görüldü.

SAYISIZ YORUM GELDİ

İnsanlar, gönderinin altına sayısız yorum bıraktı. Bir kısmı bunu tatlı ve zekice buldu. Bazıları ise çiftçinin güvenliğinden şikayet ederek onun kaygısızca davranmasına vurguda bulundu.



