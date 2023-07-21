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  4. Cenazede zor anlar yaşamıştı! Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı geldi

Cenazede zor anlar yaşamıştı! Cem Yılmaz'dan Özkan Uğur paylaşımı geldi

21.07.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, 8 Temmuz'da hayatını kaybeden Özkan Uğur'a dair paylaşım yapmadığı için sosyal medyada gündem olmuştu. Cenazede zor anlar yaşayan Yılmaz bir paylaşım yaparak "Seni özlemek de güzel" dedi.

Oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bir törenle son yolculuğunu uğurlanan Özkan Uğur'un yakın dostlarından Cem Yılmaz cenazede zor anlar yaşamıştı.

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Özkan Uğur’la ilgili günler sonra paylaşımda bulundu.

“En iyimiz oydu” diyen Cem Yılmaz, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

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“Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel.”

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Cem Yılmaz Oyuncu

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