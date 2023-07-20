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  4. Hande Sarıoğlu'ndan bir ilk... Kendini spora veren spikerden tatil pozları geldi

Hande Sarıoğlu'ndan bir ilk... Kendini spora veren spikerden tatil pozları geldi

20.07.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle işinden olduktan sonra Youtube yayınlarıyla hatırı sayılır bir hayran kitlesi yapan spor spikeri Hande Sarıoğlu tatile çıktı. Sosyal medya hesabından hiçbir zaman bikinili pozlarını paylaşmayan spiker bir ilke imza attı.

Maç tahminleri, dansları ve yayınlarıyla adından söz ettiren güzel spiker Hande Sarıoğlu sosyal medyayı salladı.

Daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşen Hande Sarıoğlu bir ilke imza attı.

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Son dönemde kendini spora veren güzel spiker tatilden pozlarını paylaştı. Siyah bikinisiyle kıvrımlarını sergileyen Sarıoğlu sosyal medyayı salladı.

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Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyerek estetik itirafında bulunan güzel spikere hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

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Hande Sarıoğlu'nun pozlarını görenler "Spor işe yaramış", Beton musun?", "Çok yakışmış tatil" yorumlarında bulundu.

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Hande Sarıoğlu sosyal medya

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