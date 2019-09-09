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Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!

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YAŞAM  | 09.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Antalya’da çenesinde çıkıp gün geçtikçe büyüyen sivilceyi önemsemeyen ve cilt kanseri kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Emine Kuru, 4.5 yaşındaki kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyacı için yardımseverlerden destek istedi.

Kepez ilçesinde müstakil bir evde ayda 500 TL kira ile yaşayan evli ve bir kız çocuğu annesi Emine Kuru’ya 2 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi konuldu.

YOLDA GİDERKEN ANİDEN BAYILDI

Çenesinde çıkan ilk kanser belirtisini sivilce zannederek önemsemeyen Kuru, bir gün dışarıya çıktığında ise yolda baygınlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Romatizma ve Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE) hastası Emine Kuru'ya hastanede çenesindeki parçadan numune alındıktan sonra kendisine cilt kanseri tanısı konuldu.

KALÇASINDAN ALINAN DOKU ÇENESİNE NAKLEDİLDİ

Kuru, zamanla kişisel ihtiyaçlarını görememeye başladı. Son olarak, yayılan kanser kitlesinin alınmasıyla birlikte yüzünde büyük bir oyuk oluşan Kuru'nun, kalçasından alınan bir doku parçası çene bölgesine nakledildi. İlerleyen kanser nedeniyle Kuru çenesini ve sağ gözünü kaybetti. 3 ayda tanınmaz hale gelen Kuru, çevresindekiler tarafından dışlandı.

Hurdacılık yapan eşinin de hastanede kendisine bakması nedeniyle Kuru, 4.5 yaşındaki kızını aylık 1000 TL ile gece gündüz bakmak üzere bakıcıya bıraktı. Engelli rapor süresinin dolması ve yeniden yaptığı başvurunun Ekim ayında sonuçlanacak olması nedeniyle zor günler yaşayan Kuru, bakıcının parasını ödeyemez duruma geldi. Ev kirası da biriken Emine Kuru, kızının bakıcı parası ve diğer ihtiyaçları için hayırseverlerden destek istedi.

'HER ŞEYİ KIZIM İÇİN İSTİYORUM'

Günlerdir yattığı hastaneden ilk kez bugün ayaklanan ve dışarı çıkabilen Kuru, hastalığı nedeniyle 60 kilodan 40 kiloya düştüğünü söyledi.

Hurdacılık yapan eşinin başında bakıcı olması nedeniyle maddi olarak zor duruma düştüklerini kaydeden Kuru, “İkimiz de hastanede olduğumuz için çocuğumuzu bir bakıcıya bırakmak zorunda kaldık. Hastane ortamında ona bakamayız. Bakıcının aylık masrafı 1000 TL, çünkü kızıma gece gündüz sürekli bakıyor. Engelli raporumu yenilemek için başvuru yaptım, birkaç ay içinde o para az da olsa gelecek. Ama şu an kızıma süt alacak bile paramız yok. Engelli maaşımın yatmasını bekliyoruz. Bakıcıya para veremezsek kızım ortada kalacak. Bana da vermezler o zaman devletin yurtlarına gider. Sadece çocuğum için destek istiyorum, kendim için bir şey istemiyorum. Benim en fazla bir ya da iki yıllık ömrüm var” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sivilce Antalya kanser emine kuru

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