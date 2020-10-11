Cengiz Ünder: 3 puanı elden kaçırdık

A Milli Takımımızın deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti kaçırdığımızı belirten Cengiz, "Sonradan oyuna girdiğim için, katkı sağladığım için mutluyum. 3 puanı elden kaçırdık. İkinci yarı 3 dakikada bir pozisyona girdik. Zeki'nin yüzde yüzlük bir pozisyonu vardı, olmadı. Ülkemize 3 puanla dönmeyi çok istedik. Olsun, kaybetmemek de önemliydi. Önümüzde Sırbistan maçı var. O maçı mutlaka kazanmak istiyoruz." dedi.
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