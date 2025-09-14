SPOR

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk maçında attı kariyerinde bir ilki başardı!

Beşiktaş’ın yeni transferi Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk maçında galibiyet golünü kaydetti. Başakşehir karşısında 73. dakikada oyuna giren milli yıldız, 90+1’de attığı golle hem takımına üç puanı getirdi hem de Süper Lig’de yedekten oyuna girip gol sevinci yaşadığı ilk maçına imza attı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta ilk maçında attı kariyerinde bir ilki başardı!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

Beşiktaş’ın yeni transferi Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta adeta rüya gibi bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın “Bir ayda yıldız yaparım.” sözleriyle övgüde bulunduğu milli futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında sahneye çıktı.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz, 73. dakikada Rafa Silva’nın yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra etkili performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, 90+1. dakikada fileleri havalandırarak Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi.

BİR İLKİ BAŞARDI

Siyah-beyazlıların galibiyet golünü atan milli futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir maçta gol sevinci yaşadı. Cengiz’in bu golüyle Beşiktaş, Başakşehir üç puanı hanesine yazdırdı.

