SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş'a imza atar atmaz gönderme!

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılara verdiği röportajda Fenerbahçe camiasını kızdırdı.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş'a imza atar atmaz gönderme!
Emre Şen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Çok mutlu olduğu gözlenen Cengiz Ünder'in verdiği röportaj sarı-lacivertli camiayı kızdırdı.

KARTAL PENÇESİ YAPTI

Cengiz Ünder den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş a imza atar atmaz gönderme! 1

Beşiktaş ile özdeşleşen kartal pençesini yapan Cengiz Ünder, fotoğraf çekimlerde mutlu haliyle dikkat çekti.

"HER ZAMAN YAPMAK İSTEMİŞİMDİR..."

Kartal pençesi yaparken konuşan Cengiz Ünder, "Her zaman bunu yapmak istemişimdir!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Tedesco formayı giyip sahaya indiFenerbahçe'de Tedesco formayı giyip sahaya indi
Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Dün Katar'ı vurmuştu! İsrail bugün de o ülkeyi vurdu

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Türk çetelerin savaşı yurt dışına sıçradı! Avrupa'da alarm verildi

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Fatih Terim, o ülkenin teknik direktörü oluyor! Yılın sürpriz transfer hamlesi gelmek üzere...

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş'a imza atar atmaz gönderme!

Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş'a imza atar atmaz gönderme!

Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...

Cenk Tosun için Süper Lig'in iki ekibi yarışıyor! Fenerbahçe'den ayrılıp imzayı atmaya ramak kaldı...

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.