Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran sözler! Beşiktaş'a imza atar atmaz gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan Cengiz Ünder, siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Çok mutlu olduğu gözlenen Cengiz Ünder'in verdiği röportaj sarı-lacivertli camiayı kızdırdı.

KARTAL PENÇESİ YAPTI

Beşiktaş ile özdeşleşen kartal pençesini yapan Cengiz Ünder, fotoğraf çekimlerde mutlu haliyle dikkat çekti.

"HER ZAMAN YAPMAK İSTEMİŞİMDİR..."

Kartal pençesi yaparken konuşan Cengiz Ünder, "Her zaman bunu yapmak istemişimdir!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.