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Cengiz Ünder'den Roma'ya veda mesajı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Leicester City'e transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'ya veda mesajı yayımladı.

Cengiz Ünder'den Roma'ya veda mesajı

Leicester City'e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, kulübü Roma'ya veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünder, "3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma şehrini çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına teşekkür ederim. Bu eşsiz anlardan sonra artık yeni meydan okumaya hazırım. kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City yönetimi ve Teknik Direktörü Brendan Rodgers teşekkür ederim. Ailem ve menajerime verdikleri destekten dolayı minnettarım" diye konuştu.

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