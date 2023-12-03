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  4. Cengiz Ünder'den sonra Nicolo Zaniolo ile anlıyordu! Survivor Aleyna'dan açıklama

Cengiz Ünder'den sonra Nicolo Zaniolo ile anlıyordu! Survivor Aleyna'dan açıklama

03.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu özel hayatıyla da merak ediliyor. Cengiz Ünder'den sonra Nicolo Zaniolo ile anılan Survivor Aleyna konuya dair açıklama yaptı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor All Star 2024’te yarışacak isimlerden biri oldu. Özel hayatıyla da gündeme gelen Survivor Aleyna bir süre Cengiz Ünder ile beraber olmuştu.

"Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında. Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir" diyen Aleyna son olarak bir dönem Galatasaray'da oynayan Nicolo Zaniolo ile ilgili soruyu cevapladı.

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Aleyna Kalaycıoğlu, "Bir görüşmem yok kendisiyle. Biz onunla sadece arkadaşız" dedi.


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