Cengiz Ünder'e sürpriz transfer teklifi! Fenerbahçe kabul ederse İtalyan kulübüne kiralanacak

Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Torino, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı.

10 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, Cengiz Ünder'in yarım dönemlik maaşının tamamını ödeyeceği kiralama teklifini Fenerbahçe'ye iletti. Sezon sonunda ise satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan bir paket hazırlayan Torino, sarı-lacivertlilerin vereceği kararı beklemeye geçti.

MOURINHO TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan milli oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.