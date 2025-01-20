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Cengiz Ünder'e sürpriz transfer teklifi! Fenerbahçe kabul ederse İtalyan kulübüne kiralanacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.01.2025 14:17
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Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıkların ardından forma şansı bulamayan Cengiz Ünder hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'e İtalyan kulübü Torino satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Cengiz Ünder'e sürpriz transfer teklifi! Fenerbahçe kabul ederse İtalyan kulübüne kiralanacak
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı. Torino, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı.

10 MİLYON EURO

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İtalyan ekibi, Cengiz Ünder'in yarım dönemlik maaşının tamamını ödeyeceği kiralama teklifini Fenerbahçe'ye iletti. Sezon sonunda ise satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan bir paket hazırlayan Torino, sarı-lacivertlilerin vereceği kararı beklemeye geçti.

MOURINHO TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

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Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan milli oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Cengiz Ünder'in Torino'ya Transfer Olmasını Destekliyor Musunuz?

Evet, bu transfer Cengiz için olumlu olur.
Hayır, Fenerbahçe'de kalması daha iyi olur.
Kiralamak yerine satılmasını tercih ederim.
Transfer konusunda kararsızım.

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