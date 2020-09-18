Cengiz Ünder'in Leicester City'e transferi tamamlanıyor

Leicester City'nin 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 Bin Euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

(DHA)



