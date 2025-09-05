SPOR

Cengiz Ünder transferinde son viraj! Ezeli rakibe her an imzayı atabilir

Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu Cengiz Ünder için Beşiktaş devreye girmişti. Sergen Yalçın'ın talebi sonrası bu transferi bitirmek isteyen siyah-beyazlılar pazarlıklarda sona verdi.

Emre Şen
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder için resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların ilgisine sıcak bakan milli futbolcunun, Beşiktaş forması giymek için maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu öğrenildi.

HER AN RESMİ AÇIKLAMA GELEBİLİR

Sergen Yalçın'ın isteği sonrası Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Cengiz Ünder, kulüplerin anlaşması durumunda maaşını sorun etmeyecek.

PAZARLIKLARDA SONA GELDİLER

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin pazarlıklarda sona geldiği öğrenilirken resmi açıklamanın da her an gelebileceği ifade edildi.

