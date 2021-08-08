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Cengiz Ünder yeni takımında ilk golünü attı

08.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Marsilya ile çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

Cengiz Ünder yeni takımında ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Fransa kariyerine golle başladı. Cengiz, Marsilya'nın Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında rakip ağları havalandırmayı başardı.

24 yaşındaki futbolcumuz, Marsilya'nın Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Montpellier ile oynadığı karşılaşmanın 68. dakikasında sahneye çıktı. Bu gol Cengiz'in Marsilya formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

BU SEZON ROMA'DAN TRANSFER OLDU

Cengiz Ünder, sezon başında İtalyan devi Roma'dan Marsilya'ya 500 bin euro ücret karşılığında kiralık olarak transfer olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Fransa
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