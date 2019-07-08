Cenk Ergün'den Garry Rodrigues itirafı: Fenerbahçe'ye transferi çok yakın

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu açıkladı.

A Spor'a konuşan Cenk Ergün, ''Garry Rodrigues ile geçtiğimiz cuma günü konuştum ve 'Fenerbahçe'ye çok yakınım' dedi. Galatasaray'a dönmeyi de düşünmüş ama teklif gelmemiş'' ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues'in kısa bir süre içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILLIĞINA KİRALANACAK

Al Ittihad kulübünde Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues, 2 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçeli olacak. 28 yaşındaki oyuncu, Arabistan'da 11 maça çıktı ve sadece 1 kez ağları sarsabildi.



