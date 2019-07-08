SPOR

Cenk Ergün'den Garry Rodrigues itirafı: Fenerbahçe'ye transferi çok yakın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2019 08:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olduğunu açıkladı.

Cenk Ergün'den Garry Rodrigues itirafı: Fenerbahçe'ye transferi çok yakın

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu açıkladı.

A Spor'a konuşan Cenk Ergün, ''Garry Rodrigues ile geçtiğimiz cuma günü konuştum ve 'Fenerbahçe'ye çok yakınım' dedi. Galatasaray'a dönmeyi de düşünmüş ama teklif gelmemiş'' ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues'in kısa bir süre içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 YILLIĞINA KİRALANACAK
Al Ittihad kulübünde Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues, 2 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçeli olacak. 28 yaşındaki oyuncu, Arabistan'da 11 maça çıktı ve sadece 1 kez ağları sarsabildi.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
F.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştuF.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştu
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalımF.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk ergün Garry Rodrigues Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...

Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

Hasan Şaş'tan Falcao, Aboubakar, Nainggolan ve Costa sözleri

Hasan Şaş'tan Falcao, Aboubakar, Nainggolan ve Costa sözleri

Trabzonspor'dan bir transfer daha

Trabzonspor'dan bir transfer daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Ergün'den Garry Rodrigues itirafı: Fenerbahçe'ye transferi çok yakın

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bir araya geldi

F.Bahçeli futbolcular taraftarla buluştu

Vedat Muriç resmen Fenerbahçe'de

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin hedefi her oynadığı kulvarda birinci olmaktır

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay, Fenerbahçe'ye yakın

Transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.