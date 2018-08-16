SPOR

Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Eskişehirspor'un da transfer gündeminde olan Cenk Gönen ile anlaşmaya vardı.

Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.

Malaga forması giyen Cenk ile Eskişehirspor da ilgileniyordu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malaga'ya 200 bin Euro'ya transfer olan Cenk, İspanyol ekibi ile resmi maçta oynama fırsatı bulamadı.

Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştiri oklarını hedefi olmuştu.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Gençlerbirliği 1 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig maç özeti)Gençlerbirliği 1 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig maç özeti)
Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk gönen Gazişehir Gaziantep Eskişehirspor Beşiktaş Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Eljif Elmas'a dev talip! 23 milyon Euro

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Bursaspor William Ekong'u 3.3 milyon euroya Udinese'ye sattı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te

Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te

Gençlerbirliği 1 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig maç özeti)

Gençlerbirliği 1 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig maç özeti)

Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!

Volkan Şen Adana Demirspor'a transfer oluyor!

Kardemir Karabükspor 0 - 1 Adana Demirspor

Kardemir Karabükspor 0 - 1 Adana Demirspor

Altınordu Enes Kubat'ı renklerine bağladı

Altınordu Enes Kubat'ı renklerine bağladı

Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti

Samuel Eto'o Adana Demirpor'u reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.