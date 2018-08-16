Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.
Malaga forması giyen Cenk ile Eskişehirspor da ilgileniyordu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Malaga'ya 200 bin Euro'ya transfer olan Cenk, İspanyol ekibi ile resmi maçta oynama fırsatı bulamadı.
Cenk, hazırlık maçlarında yediği hatalı gollerle de eleştiri oklarını hedefi olmuştu.
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