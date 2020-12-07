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Cenk Tosun: 1. olarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 21:22 | Son Güncelleme

Everton'ın santrfor oyuncusu Cenk Tosun, Milli Takımımızın kura çekimi hakkında konuştu.

Cenk Tosun: 1. olarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da top koşturan Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakiplerini değerlendirdi.

İşte Tosun'un yorumları...

"Birinci torbadan kimi seçsek zor olacaktı. Hollanda da bize benzer bir rakip. Yeni jenerasyonları var. İyi top oynuyorlar. Almanya ve Fransa gruplarında iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendin, inşallah yine yeneriz. 3. torbadan zor bir rakip çıktı beklemiyorduk ama bizim kalitemizde değil diye düşünüyorum. Ama oyunumuzun üstüne koyup 1. ya da 2. olup playofflar'dan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum."

"Ben 2 aydır takımla çalışmalara başladım. Kadroya giriyorum, hoca güveniyor, oyuna alıyor. 8 ay oynamadığım için zorlandım başlarda ama yavaş yavaş yüzde 100'lük konuma geliyorum. Dizim iyi çok şükür. 8 maç oynayacağız, orada da bana şans gelecektir umarım. O maçlarda oynayıp gol atarak takıma katkı sağlayacağım inşallah."

"Kimseyi küçümsemek istemiyorum. Ancak 3 takım arasında geçecek diye düşünüyorum ben. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç keza öyle. Sörloth, Haaland, Odegaard... Yetenekli oyuncuları var. biz de çok güzel bir hava yakaladık, abili kardeşli. İnşallah biz birinci olarak çıkmak istiyoruz. Çıkamazsak 2. olarak playoff'tan çıkmak isteriz."

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